"Родилась русской, умру американкой": олимпийская чемпионка Баюл - об отказе от гражданства Украины

Ранее знаменитая спортсменка вызвала в Сети возмущение своим поступком.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл, которая накануне отказалась от украинского гражданства, обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram.

"Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла "золото" за Украину, а умру американкой", - написала бывшая фигуристка.

Накануне Баюл сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30 годовщины Независимости Украины.

На заявление об отказе от украинского гражданства уже отреагировала ведущая новостей ТСН Маричка Падалко.

"Первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл решила выйти из украинского гражданства, которое она хранила по сегодняшний день, хотя с 1994 года живет в США. Причины этого решения, конечно, мне неизвестны. Но то, почему это произошло накануне юбилея страны, куда ее никак не позвали и не отметили, мне очевидны", - написала телеведущая на своей странице в Facebook.

Напомним, Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины по фигурному катанию в 1994 году на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Также она выигрывала Чемпионат мира-1993. Сейчас бывшая фигуристка проживает в США.

Ранее спортсменка рассказала, что страна так и не отблагодарила ее за первое олимпийское золото. Эта судебная волокита обернулась громким скандалом, ведь ответчиком по делу стало и государство Украина. Суд спортсменка проиграла, и не почувствовав необходимой поддержки от родной страны, в частности Министерства спорта, обиделась на такое отношение к себе.

Первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка Оксана Баюл дала эксклюзивное интервью ТСН

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