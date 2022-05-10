"Родился вместе с клубом": цитаты Кравчука о любви к киевскому "Динамо"

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал, что история его поклонничества к "бело-синим" началась смолоду, когда он приехал в Киев на учебу в середине 50-х.

Что говорил Кравчук о 16-кратном чемпионе Украины – читайте в материале ТСН Проспорт.

"Сколько живу, столько и болею за "Динамо". У меня такое впечатление, что я родился вместе с клубом. Но впервые увидел его игру в матче с индийской командой – я в то время учился в университете. Индейцы играли босыми, мне не понравилась такая игра на босу ногу, поэтому склонился к киевлянам. Хотя до этого ни за кого не болел. С тех пор вся моя жизнь связана с "Динамо", так что разделить нас уже невозможно", — вспоминал Кравчук.

О чемпионском титуле "бело-синих" в сезоне 2020/21

"Взрыв, взрыв и еще раз взрыв радости, счастья и веры. Я четыре года ждал этого дня. И он наступил. Настал заслуженно. Я не поверил, что можно было через год или неполные два года сменить команду. Команда сменилась и игрой и коллективностью. Это просто чрезвычайно.Я поздравляю, во-первых главного тренера, Игоря и Григория Суркисов, которые держат эту команду. Но прежде всего всех игроков.Итог праздника здесь, а основной праздник на стадионе. "Динамо" вернулось. Сегодня я видел большую, сыгранную команду", – говорил первый президент Украины.

О знакомстве с Суркисами

"Тогда (в начале 90-х) все разваливалось, и "Динамо" не было исключением. Я был озабочен, попросил подчиненных изучить вопрос. Мне доложили, что есть группа людей во главе с Григорием Суркисом, которая готова привлечь нужные ресурсы. Тогда я поручил главе Кабинета министров, которым был Леонид Кучма, всесторонне изучить проблему, и его подчиненные положили мне на стол кучу материалов, в котором доводов "за" было столько же, сколько и "против". Ситуация требовала оперативного вмешательства, и я принял волевое решение, о котором не жалею до сих пор.

Многим могло показаться, что эти авгиевы конюшни не расчистить уже никому и никогда. Но первый разговор с Григорием Суркисом убедил меня: такие люди есть. Меня поразило то, как горели глаза у Григория Михайловича и его младшего брата. Этими людьми двигали не только азарт и любовь к футболу. Братья реально понимали, как следует работать крупному спортивному предприятию в новых экономических условиях. Был предложен поэтапный, пошаговый план, по сути, дорожную карту вывода "Динамо" из кризиса. В эту перспективу нельзя было не поверить. И я рад, что не прогадал!

Наряду с энергичностью Игоря подкупала и его искренность в общении. Всегда прямо отвечал на вопросы и не стеснялся выражать собственные мысли. Есть люди, которые думают одно, говорят другое, а делают третье. Это точно не о Суркисах. Что в старшем, что в младшем чувствуется стержень из сплава и принципиальности. Для бизнеса подобное качество так же важно, как и для спорта, где имеешь дело не только с командой, но и с многочисленной армией болельщиков, как правило, настроенных критически, где с противодействием сталкиваешься, к сожалению, не только на футбольном поле", — говорил Кравчук.

Реакция на арест активов "Динамо" в 2005 году

"Каждая нация и народ имеют свои символы, и "Динамо" Киев относится к таким символам. Благодаря клубу об Украине знают во всем мире, это визитная карточка страны. К сожалению, и вокруг символов бывают проблемы. Но все проблемы нужно решать по закону я не могу быть спокойным, если что-то делается не во имя дела, а во имя его разрушения.

Болельщики "Динамо" уже обращались ко мне за советом: "Не пора ли разбивать палатки и проводить митинги?". Я попросил их успокоиться, поскольку считаю, что этот вопрос можно решить цивилизованно в рамках закона. Однако в случае необходимости возглавить демонстрацию или сидеть в палатке ради "Динамо", я это сделаю. Это моя страна, моя Украина, мои символы, и я буду их защищать до конца.

Я не хотел бы бросать тень на весь украинский суд, но есть основания задуматься, почему Печерский суд, например, принимая в 2004 году сначала одно решение по "Криворожстали", при новой власти принимает другое решение? Очень трудно быть объективным, если суды будут принимать решение, руководствуясь не законом, а другими мотивами", – отмечал первый президент.

Напомним, 10 мая на 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

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