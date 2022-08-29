"Родненькая, мы скучали": Усик вернулся в Украину после реванша с Джошуа (фото)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик вернулся в Украину после успешной защиты титулов.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в реванше, состоявшемся в Саудовской Аравии, победил британца Энтони Джошуа и защитил пояса, которыми владел.

Через неделю после поединка боксер вернулся в Украину. Об этом он сообщил в Instagram.

"Родненькая, мы скучали…" — написал Усик под фото.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

У его потенциального соперника 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

Читайте также:

Усик, Терлюга, Проценко и другие: Зеленский вручил награды спортивным деятелям ко Дню Независимости

"Должен победить": в команде Усика рассказали, когда и где может состояться бой украинца против Фьюри

"Это фантастика": жертва Ломаченко предсказывает Усику место в международном зале боксерской славы