Roland Garros-2022: Калинина на отказе соперницы вышла во второй круг, Костюк вылетела

Roland Garros-2022: Калинина на отказе соперницы вышла во второй круг, Костюк вылетела

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк провели матчи первого раунда основной сетки Roland Garros-2022.

Калинина, которая занимает 36-е место мирового рейтинга, сумела преодолеть стартовый круг турнира. А Костюк (№58 WTA), к сожалению, прекратила борьбу вслед за Лесей Цуренко и Даяной Ястремской.

Первой соперницей Калининой на соревнованиях стала американка Гейли Батист (№123 WTA), пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Поединок длился 39 минут - украинка лидировала в первом сете со счетом 5:2, а затем Батист отказалась продолжать встречу из-за травмы ноги.

Костюк стартовала на турнире матчем против египтянки Маяр Шериф (№49 WTA). Поединок длился 1 час 39 минут. Украинская теннисистка потерпела поражение со счетом 3:6, 5:7.

Таким образом, на Открытом чемпионате Франции по теннису осталась только одна представительница Украины. В следующем раунде Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA) или китаянки Ван Цян (№129 WTA).

Напомним, главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина впервые за 11 лет пропускает Roland Garros. Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины беременна. Свитолина и ее возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.

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