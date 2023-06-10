Roland Garros-2023: определились финалисты мужского турнира

Решающий матч состоится в воскресенье, 11 июня.

По итогам полуфинальных поединков Roland Garros -2023 в мужском одиночном разряде стали известны финалисты турнира Большого шлема.

В главном матче французского мейджора встретятся серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

На стадии полуфинала Джокович победил первую ракетку мира – испанца Карлоса Алькараса, а Рууд обыграл немца Александра Зверева.

Результаты матчей 1/2 финала Roland Garros-2023 (мужчины)

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Зверев (Германия) – 3:0 (6:3, 6:4, 6:0)

Финал мужского Roland Garros-2023 состоится в воскресенье, 11 июня.

Действующим победителем соревнований является легендарный испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий турнир из-за травмы.

Ранее сообщалось, что определились финалистки Roland Garros-2023.

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