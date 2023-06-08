Roland Garros-2023: определились все полуфиналисты женского и мужского турниров

По итогам матчей 1/4 финала Roland Garros-2023 в мужском и женском одиночных разрядах стали известны полуфиналисты турнира Большого шлема.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Франции в женской сетке вышли Каролина Мухова (Чехия), Арина Соболенко (Беларусь, нейтральный статус), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) и Ига Швентек (Польша).

Отметим, что украинка Элина Свитолина остановилась в четвертьфинале Roland Garros, проиграв Соболенко.

Результаты матчей 1/4 финала Roland Garros-2023 (женщины)

Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (нейтральный статус) – 2:0 (7:5, 6:2)

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко (нейтральный статус) – 0:2 (4:6, 4:6)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Онс Жабер (Тунис) – 2:1 (3:6, 7:6(5), 6:1)

Ига Швентек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 2:0 (6:4, 6:2)

В полуфиналах Мухова будет противостоять Соболенко, а Швентек будет играть с Хаддад Майей. Оба полуфинала пройдут в четверг, 8 июня. Женский финал намечен на субботу, 10 июня.

Полуфинальные пары Roland Garros-2023 (женщины)

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (нейтральный статус)

Ига Швентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

В мужском одиночном разряде в полуфинал Roland Garros-2023 пробились Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия), Каспер Рууд (Норвегия) и Александр Зверев (Германия).

Результаты матчей 1/4 финала Roland Garros-2023 (мужчины)

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:0 (6:2, 6:1, 7:6(5))

Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (нейтральный статус) – 3:1 (4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4)

Хольгер Руне (Дания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 1:3 (1:6, 2:6, 6:3, 3:6)

Александр Зверев (Германия) – Томас Этчеверри (Аргентина) – 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 6:4)

За выход в финал Алькарас сразится с Джоковичем, а Рууд сыграет против Зверева. Мужские полуфиналы пройдут в пятницу, 9 июня. Финал запланирован на воскресенье, 11 июня.

Полуфинальные пары Roland Garros-2023 (мужчины)

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия)

Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Зверев (Германия)

Напомним, действующими победителями Roland Garros являются полька Ига Швентек и легендарный испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий турнир из-за травмы.

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