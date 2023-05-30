Roland Garros-2023: первая ракетка Украина неожиданно вылетела, Цуренко создала громкую сенсацию

Во втором раунде основной сетки Открытого чемпионата Франции нашу страну представят две теннисистки.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина не смогла преодолеть стартовый круг Roland Garros-2023, а вот другая известная украинская теннисистка Леся Цуренко успешно пробилась в следующую стадию.

В первом раунде основной сетки Калинина (№26 WTA) неожиданно проиграла Диан Парри (№79 WTA) из Франции, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Матч длился один час 23 минут и завершился поражением 26-летней уроженки Новой Каховки со счетом 2:6, 3:6.

В свою очередь, Цуренко (№66 WTA ) в матче первого круга сенсационно одолела 13-ю ракетку мира и победительницу Roland Garros-2021, чешку Барбору Крейчикову.

Соперницы провели на корте один час и 29 минут. В итоге Цуренко выиграла встречу за два сета – 6:2, 6:4.

Еще одна украинская теннисистка Екатерина Байндль (№83 WTA) зачехлила ракетку в первом раунде французского мейджора, уступив Ольге Данилович (№105 WTA) из Сербии – 3:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что в первом круге Открытого чемпионата Франции вылетели Марта Костюк и Даяна Ястремская. А главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина в стартовом раунде разгромила итальянку Мартину Тревизан.

Таким образом, во второй раунд Roland Garros-2023 вышли две из шести представительниц Украины.

За выход в третий круг турнира Большого шлема Свитолина поборется с австралийкой Сторм Сандерс (№204 WTA), а Цуренко встретится с победительницей матча между китаянкой Линь Чжу (№40 WTA) и американкой Лорен Дэвис (№52 WTA).

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