Roland Garros-2024: определились финалисты мужского турнира

Стали известны оба финалиста мужского одиночного турнира Roland Garros-2024.

В решающем матче турнира Grand Slam сыграют испанец Карлос Алькарас и немецкий теннисист Александр Зверев.

В борьбе за путевку в финал Алькарас одолел итальянца Янника Синнера, который со следующей недели станет первой ракеткой мира. Пятисетовый матч закончился со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

В свою очередь, Зверев в полуфинале одержал победу над норвежцем Каспером Руудом. Для этого ему хватило четырех партий – 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Для Алькараса и Зверева это будет первый в карьере финал Roland Garros. 21-летний испанец является двукратным победителем турниров Grand Slam (US Open-2022 и Wimbledon-2023). 27-летний немец еще не выигрывал титулы на мэйджорах.

Финальный матч одиночного мужского разряда Roland Garros-2024 запланирован на воскресенье, 9 июня.

Ранее сообщалось, что определились финалистки Roland Garros-2024 в женском одиночном разряде.

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