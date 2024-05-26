Roland Garros-2024: Ястремская и Костюк пробились во второй круг, Цуренко снялась из-за травмы

В воскресенье, 26 мая, стартовала основная сетка Roland Garros-2024. В этот день свои первые матчи на турнире провели три украинские теннисистки: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Ястремская и Костюк одержали непростые победы и вышли во второй круг соревнований, а вот Цуренко завершила свои выступления на мэйджоре, снявшись по ходу поединка из-за травмы.

В матче первого раунда Ястремска в волевом стиле обыграла австралийку Айлу Томлянович – 3:6, 6:3, 6:3. Украинка проиграла первый сет, но была сильнее в двух следующих.

Костюк на старте основной сетки победила Лауру Пигосси из Бразилии – 7:5, 6:7, 6:4. В третьем сете украинка проигрывала со счетом 0:4, но сумела приблизиться к сопернице. При счете 2:4 игра была прервана из-за сильного дождя. После возвращения на корт Марта выиграла четыре гейма подряд и в итоге победила в матче.

Цуренко встречалась с хорваткой Донной Векич и вела со счетом 5:3 в первом сете. Затем Леся проиграла три гейма подряд, а при счете 5:6 в пользу соперницы схватилась за спину и присела. Украинка взяла медицинский тайм-аут, но это ей не помогло – Цуренко приняла решение сняться с матча.

Во втором круге Ястремская сыграет с китаянкой Яфань Ван, а Костюк сразится с хорваткой Донной Векич, которая прошла первый раунд на отказе Цуренко.

Напомним, в этом году в основной сетке Открытого чемпионата Франции нашу страну представляют шесть теннисисток. Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева матчи первого круга сыграют в понедельник, 27 мая.

Свитолина встретится с чешкой Каролиной Плишковой, Калинина сыграет с колумбийкой Камилой Осорио, а Стародубцева, которая ранее преодолела квалификацию, дебютирует в основной сетке Roland Garros матчем с испанкой Кристиной Буксой.

Читайте также:

Шесть украинских теннисисток заявились в основную сетку Wimbledon-2024

Не реализовала три матчбола: Свитолина драматично уступила Соболенко на турнире в Риме (видео)

Украинская теннисистка разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Грузии