"Рома" без Довбика обыграла "Милан" и сохранила шансы на выход в Лигу чемпионов (видео)

"Рома"

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"Рома" дома обыграла "Милан" в матче 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:1 .

Римский клуб вышел вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Джанлуки Манчини.

На 21-й минуте "россонери" остались в меньшинстве – прямую красную карточку за удар соперника локтем получил Сантьяго Хименес.

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Однако это не помешало гостям сравнять счет на 39-й минуте, когда точным ударом отличился Жоау Фелиш.

Во втором тайме "волки" все же воспользовались численным преимуществом и вырвали победу. На 58-й минуте римлян вывел вперед Леандро Паредес, а окончательный счет игры на 87-й минуте установил Брайан Кристанте.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик провел весь матч на скамейке для запасных. По информации СМИ, у него были проблемы с мышцами.

Обзор матча "Рома" – "Милан"

После этой победы "Рома" (66 очков) занимает пятое место в Серии А. От четвертой строчки и зоны Лиги чемпионов, где сейчас располагается "Ювентус", подопечных Клаудио Раньери отделяет один балл.

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"Милан" (60 баллов) идет на девятой позиции и потерял шансы попасть в еврокубки.

В заключительном туре "Милан" примет "Монцу", а "Рома" отправится в гости к "Торино". Матчи состоятся 25 мая.