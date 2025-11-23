- Дата публикации
"Рома" без Довбика одержала победу и поднялась на первую строчку в Серии А
Артем был вынужден пропустить матч с "Кремонезе" из-за травмы.
"Рома" на выезде обыграла "Кремонезе" в матче 12-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на арене "Stadio Giovanni Zini" в городе Кремона завершился со счетом 1:3.
"Волки" открыли счет на 17-й минуте встречи – отличился Матиас Суле.
Во втором тайме римляне увеличили свое преимущество – на 64-й минуте забил Эван Фергюсон, а еще через пять минут ворота соперника поразил Уэсли Франка.
Хозяева поля ответили лишь одним голом на 90+3-й минуте, автором которого стал Франческо Фолино.
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик не попал в заявку на матч из-за травмы.
Обзор матча "Кремонезе" – "Рома"
После этой победы "Рома" (27 очков) возглавила турнирную таблицу Серии А. "Кремонезе" (14 баллов) идет на 12-й позиции.
В следующем туре чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини 30 ноября примет "Наполи", а "Кремонезе" 1 декабря на выезде сразится с "Болоньей".