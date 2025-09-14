- Дата публикации
- Проспорт
- 68
- 1 мин
"Рома" без Довбика потерпела неожиданное поражение в Серии А
Команда Джан Пьеро Гасперини потеряла первые очки в новом сезоне.
"Рома" дома уступила "Торино" в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече гости забили на 59-й минуте – отличился летний новичок "быков" Джованни Симеоне.
Украинский форвард римлян Артем Довбик весь матч провел на скамейке для запасных.
Обзор матча "Рома" – "Торино"
Для команды Джан Пьеро Гасперини это первая потеря очков в новом сезоне. "Рома" с 6 баллами занимает четвертое место в Серии А. В активе "Торино" 4 балла и седьмая позиция.
В следующем туре "Рома" 21 сентября сойдется в дерби с "Лацио". В тот же день "Торино" примет "Аталанту".