"Рома" без Довбика разбила худшую команду Серии А и приблизилась к зоне еврокубков (видео)

Команда Клаудио Раньери не проигрывает десять матчей подряд в чемпионате Италии.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика дома разгромила "Монцу" в заключительном матче 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 4:0 .

Хозяева поля еще в первом тайме обеспечили себе комфортный гандикап благодаря голам Алексиса Салемакерса и Эльдора Шомуродова на 10-й и 32-й минутах соответственно.

Во второй половине матча римляне довели дело до разгрома. На 73-й минуте третий мяч в ворота гостей отправил Анхелиньо, а на 88-й минуте окончательный счет игры установил Брайан Кристанте.

Довбик не попал в заявку на этот поединок из-за травмы внутренней поверхности бедра. В этом сезоне 27-летний украинец провел 22 матча в Серии А, отличившись 8 голами и 2 ассистами.

Обзор матча "Рома" – "Монца"

После этой победы "Рома" (40 очков) продолжает занимать 9-е место в таблице Серии А, приблизившись к зоне еврокубков. От "Фиорентины", которая идет шестой, "волки" теперь отстают всего на 2 балла. Стоит отметить, что команда Клаудио Раньери не проиграла ни один из последних десяти матчей в чемпионате Италии.

"Монца" (14 пунктов) замыкает турнирную таблицу Серии А и отстает от 17-й позиции, позволяющей сохранить прописку в элитном дивизионе, на 9 очков.

В следующем туре "Рома" примет "Комо", а "Монца" на своем поле встретится с "Торино". Оба матча состоятся 2 марта.

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