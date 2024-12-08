"Рома" без Довбика разгромом прервала серию из четырех поражений подряд в Серии А (видео)

Клаудио Раньери одержал свою первую победу после возвращении к рулю римского клуба.

"Рома" разгромила "Лечче" в домашнем матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 4:1 .

В первом тайме команды обменялись голами. На 13-й минуте римлян вывел вперед Алексис Салемакерс, но на 40-й минуте в составе гостей отличился Никола Крстович.

После перерыва "волки" забили три безответных гола в ворота соперника. Результативные удары наносили Джанлука Манчини (59-я минута), Никколо Пизилли (66-я минута) и Куадио Коне (86-я минута).

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик не попал в заявку на матч из-за болезни.

Обзор матча "Рома" – "Лечче"

"Рома" прервала серию из четырех поражений подряд в Серии А. Также это первая победа римлян после возвращения Клаудио Раньери на пост главного тренера клуба.

Команда Довбика (16 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лечче" (13 баллов) идет на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А римляне на выезде сыграют против "Комо", а "Лечче" примет "Монцу". Оба матча состоятся в воскресенье, 15 декабря.

Перед этим подопечных Раньери в четверг, 12 декабря, ждет домашний поединок 6-го тура основного раунда Лиги Европы с португальской "Брагой".

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