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"Рома" без Довбика выиграла последний матч сезона, но не вышла в Лигу чемпионов (видео)
"Волки" заняли пятое место в Серии А и в следующем сезоне будут играть в Лиге Европы.
"Рома" на выезде обыграла "Торино" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико Гранде Торино" в Турине завершился со счетом 0:2.
Подопечные Клаудио Раньери забили по голу в каждом из таймов. На 18-й минуте счет в игре открыл Леандро Паредес, реализовав пенальти.
На старте второй половины противостояния "волки" увеличили свое преимущество в счете – на 53-й минуте Алексис Салемакерс отличился после передачи Матиаса Суле.
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик провел весь матч на скамейке для запасных.
Всего в сезоне Серии А-2024/25 27-летний украинец провел 32 поединка, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обзор матча "Торино" – "Рома"
Несмотря на победу в этом матче, "Рома" (69 очков) осталась на пятом месте в турнирной таблице Серии А, не сумев финишировать в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Следующую кампанию "волки" снова проведут в Лиге Европы.
"Торино" (44 балла) завершил чемпионат на 11-й позиции турнирной таблицы.