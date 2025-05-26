"Рома" без Довбика выиграла последний матч сезона, но не вышла в Лигу чемпионов (видео)

"Торино" – "Рома" / © facebook.com/officialasroma

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"Рома" на выезде обыграла "Торино" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико Гранде Торино" в Турине завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Клаудио Раньери забили по голу в каждом из таймов. На 18-й минуте счет в игре открыл Леандро Паредес, реализовав пенальти.

На старте второй половины противостояния "волки" увеличили свое преимущество в счете – на 53-й минуте Алексис Салемакерс отличился после передачи Матиаса Суле.

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик провел весь матч на скамейке для запасных.

Всего в сезоне Серии А-2024/25 27-летний украинец провел 32 поединка, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Обзор матча "Торино" – "Рома"

Несмотря на победу в этом матче, "Рома" (69 очков) осталась на пятом месте в турнирной таблице Серии А, не сумев финишировать в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Следующую кампанию "волки" снова проведут в Лиге Европы.

"Торино" (44 балла) завершил чемпионат на 11-й позиции турнирной таблицы.

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