Рома - Фейенорд: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги конференций

Рома - Фейенорд: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги конференций

В среду, 25 мая, состоится финальный матч третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций.

В решающем поединке первого в истории розыгрыша Лиги конференций сойдутся итальянская "Рома" и нидерландский "Фейенорд".

Обладатель трофея будет определяться на "Национал Арене" в столице Албании Тиране. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На пути в финал подопечные Жозе Моуринью в плей-офф Лиги конференций обыграли нидерландский "Витесс" (0:1, 1:1), норвежский "Буде-Глимт" (2:1, 4:0) и английский "Лестер" (1:1, 1:0).

"Фейенорд" в плей-офф прошел сербский "Партизан" (2:5, 3:1), чешскую "Славию" (3:3, 1:3) и французский "Марсель" (3:2, 0:0).

Где смотреть матч Рома - Фейенорд

На территории Украины финальный поединок Лиги конференций в прямом эфире будут транслировать видеосервисы MEGOGO и Volia TV.

Прогнозы букмекеров на матч Рома - Фейенорд

В финальном противостоянии букмекеры отдают незначительное преимущество итальянскому клубу. На победу "волков" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,37. Ничья - 3,40. Успех нидерландского коллектива по итогам 90 минут игры оценен коэффициентом 3,20.

На то, что команда Моуринью станет победителем Лиги конференций, принимаются ставки с коэффициентом 1,71. Триумф "Фейенорда" - 2,20.

Напомним, ранее состоялся финал второго по престижности еврокубка - Лиги Европы. Обладателем трофея стал немецкий "Айнтрахт" - франкфуртцы в серии пенальти одолели шотландский "Рейнджерс".

Финал главного клубного евротурнира - Лиги чемпионов - состоится в субботу, 28 мая, в Париже. Трофей разыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.

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