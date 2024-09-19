"Рома" назначила нового главного тренера: кто будет работать с Довбиком

Итальянская "Рома" объявила о назначении хорвата Ивана Юрича на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Юрича с "волками" рассчитан до завершения текущего сезона.

По информации La Gazette dello Sport, соглашение предусматривает возможность продления еще на год, если Юрич выведет римлян в основной этап Лиги чемпионов.

В своей тренерской карьере у Юрич имеет опыт работы с итальянскими "Мантовой", "Кротоне, "Дженоа", "Вероной" и "Торино", который покинул летом этого года.

У руля римского клуба Иван сменил Даниэле Де Росси, который накануне был уволен.

После четырех туров "Рома" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего три очка.

В последнем поединке "Рома" с дебютным голом украинского форварда Артема Довбика упустила победу над "Дженоа" (1:1) украинского полузащитника Руслана Малиновского.

В следующем туре Серии А римляне 22 сентября будут принимать "Удинезе".

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