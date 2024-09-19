"Рома" назначила нового главного тренера: кто будет работать с Довбиком

"Волков" возглавил хорватский специалист Иван Юрич.
Итальянская "Рома" объявила о назначении хорвата Ивана Юрича на пост главного тренера.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт Юрича с "волками" рассчитан до завершения текущего сезона.
По информации La Gazette dello Sport, соглашение предусматривает возможность продления еще на год, если Юрич выведет римлян в основной этап Лиги чемпионов.
В своей тренерской карьере у Юрич имеет опыт работы с итальянскими "Мантовой", "Кротоне, "Дженоа", "Вероной" и "Торино", который покинул летом этого года.
У руля римского клуба Иван сменил Даниэле Де Росси, который накануне был уволен.
После четырех туров "Рома" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего три очка.
В последнем поединке "Рома" с дебютным голом украинского форварда Артема Довбика упустила победу над "Дженоа" (1:1) украинского полузащитника Руслана Малиновского.
В следующем туре Серии А римляне 22 сентября будут принимать "Удинезе".
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