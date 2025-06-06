"Рома" назначила нового главного тренера: кто будет работать с Довбиком

Джен Пьеро Гасперини / © Associated Press

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"Рома" объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды.

67-летний итальянский специалист подписал с римским клубом контракт на срок до июня 2028 года, сообщается на официальном сайте "волков".

На посту наставника римлян Гасперини заменил Клаудио Раньери, который возглавлял команду с ноября прошлого года.

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Соглашение Раньери с "Ромой" было рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусматривалось, что дальше Клаудио перейдет на должность главного исполнительного директора, где он будет советником владельца по всем спортивным вопросам в клубе, а также будет помогать с поиском нового главного тренера.

На момент прихода Раньери римляне занимали лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А. Финишировали "волки" на пятой позиции, квалифицировавшись в Лигу Европы на следующий сезон.

Последним место работы Гасперини была "Аталанта", которую он возглавлял на протяжении 9 лет. Под его руководством "бергамаски" трижды стали бронзовым призером Серии А, а также выиграли первый в истории клуба еврокубковый трофей – Лигу Европы.

Ранее Гасперини также возглавлял "Кротоне", "Дженоа", "Интер" и "Палермо".

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Напомним, в составе "Ромы" выступает украинский форвард Артем Довбик. В сезоне-2024/25 он сыграл за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.