"Рома" одолела "Ювентус" в матче с удалением за 40 секунд и поднялась в зону Лиги чемпионов (видео)

Нападающий туринцев максимально быстро заработал красную карточку после выхода на замену.

"Рома" победила "Ювентус" в домашнем матче 25-го тура итальянской Серии А – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Жозе Моуринью забили после перерыва. На 53-й минуте Джанлука Манчини отметился точным ударом из-за пределов штрафной.

Отметим, что завершали поединок туринцы в меньшинстве. На последней минуте основного времени прямую красную карточку получил форвард "бьянконери" Мойзе Кин, который только за 40 секунд до этого вышел на замену.

Обзор матча

"Рома" (47 очков) опередила "Милан" по дополнительным показателям и поднялась на четвертое место в Серии А, позволяющее попасть в Лигу чемпионов.

"Ювентус" (35 баллов) прервал свою четырехматчевую победную серию в Серии А и сейчас занимает восьмую позицию. В начале этого года туринский клуб лишили 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.

В следующем туре римляне 12 марта примут "Сассуоло", а туринцы дома сыграют против "Сампдории".

Перед этим оба клуба 9 марта проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы: подопечные Моуринью примут испанский "Реал Сосьедад", а команда Массимилиано Аллегри на своем поле сойдется с немецким "Фрайбургом".

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