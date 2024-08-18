"Рома" потеряла очки в дебютном матче Довбика в Серии А – украинец попал в перекладину (видео)

Римляне не сумели обыграть "Кальяри" на старте чемпионата Италии.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сыграла вничью с "Кальяри" в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 0:0 .

В своей дебютной игре за новый клуб 27-летний украинский форвард, который в прошлом сезоне в составе "Жироны" стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, попал в стартовый состав.

Артем провел на поле почти весь матч, лишь на 90-й минуте его заменил Стефан Эль-Шаарави.

Имел Довбик и несколько очень хороших голевых моментов. На 80-й минуте украинец ударом головой попал в перекладину после навеса от Пауло Дибалы.

А через две минуты Довбик опасно пробил из-за пределов штрафной, вратарь хозяев отбил перед собой, после чего Лоренцо Пеллегрини добил мяч в ворота. Однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

В общей сложности Довбик в дебютном матче за "Рому" нанес три удара по воротам, один из них – в перекладину.

Обзор матча "Кальяри" – "Рома"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре Серии А подопечные Даниэле Де Росси 25 августа примут "Эмполи". Днем позже "Кальяри" дома сыграет против новичка элитного дивизиона "Комо".

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