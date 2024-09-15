"Рома" с дебютным голом Довбика упустила победу над "Дженоа" и Малиновским в Серии А (видео)

"Дженоа" Руслана Малиновского и "Рома" Артема Довбика сыграли вничью в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок в городе Генуя завершился со счетом 1:1 .

На 37-й минуте счет в игре открыл Довбик – украинский форвард удачно сыграл на добивании после удара Никколо Пизилли.

Сначала арбитр не засчитал гол из-за якобы офсайда у одноклубника Артема, но после длительного просмотра видеоповтора (VAR) указал на центр поля.

Это дебютный гол и первое результативное действие Довбика в 4 матчах за римский клуб.

Однако одержать первую победу в этом сезоне римляне так и не смогли. В компенсированное ко второму тайму время, на 90+6-й минуте, "грифонов" от поражения спас гол Кони Де Винтера.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "волков" и был заменен на 81-й минуте. В свою очередь, Малиновский начал игру на скамейке для запасных и вышел на поле сразу после перерыва.

Обзор матча "Дженоа" – "Рома"

"Рома" еще не выиграла ни одного матча в этом сезоне и с тремя очками после четырех туров занимает 15-е место в Серии А. "Дженоа" (5 баллов) располагается на девятой позиции.

В следующем туре Серии А команда Даниэле Де Росси 22 сентября примет "Удинезе", а генуэзцы днем ранее на выезде сразятся с "Венецией".

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