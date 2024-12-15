"Рома" с Довбиком драматично уступила одному из аутсайдеров чемпионата Италии (видео)

Артем отыграл весь второй тайм поединка против "Комо".

"Рома" на выезде потерпела поражение от "Комо" в матче 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джузеппе Синигалья" в городе Комо завершился со счетом 2:0 .

Оба гола хозяева забили в компенсированное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте отличился Алессандро Габриэллони, а на 90+7-й точке в этой встрече поставил Нико Пас.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик провел на поле весь второй тайм, заменив в перерыве Стефана Эль-Шаарави.

Обзор матча "Комо" – "Рома"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Рома" потерпела уже восьмое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Команда Клаудио Раньери с 16 очками занимает только 12-е место в таблице Серии А.

Для "Комо" это лишь третья победа в этом сезоне Серии А. Подопечные Сеска Фабрегаса покинули зону вылета и с 15 баллами поднялись на 16-ю строчку.

В следующем туре Серии А римляне 22 декабря примут "Парму", а новичок элитного дивизиона днем позже на выезде сразится с "Интером".

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