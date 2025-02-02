"Рома" с Довбиком на последних минутах избежала поражения от лидера чемпионата Италии (видео)

Украинский форвард вышел на поле во втором тайме матча против "Наполи".

"Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграла вничью с "Наполи" в домашнем поединке 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 1:1 .

"Партенопейцы" открыли счет в этом противостоянии на 29-й минуте. Автором точного удара стал итальянский защитник Леонардо Спинаццола.

Однако в конце поединка подопечные Клаудио Раньери сумели вырвать ничью – на 90+2-й минуте "волков" спас от поражения испанский защитник Анхелиньо.

Довбик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 64-й минуте, заменив Брайана Кристанте. Результативными действиями 27-летний украинец не отличился.

Обзор матча "Рома" – "Наполи"

После этого матча "Рома" (31 очко) занимает 9-е место таблицы Серии А. "Наполи" (54 балла) продолжает лидировать, опережая ближайшего преследователя – "Интер" – на 3 пункта, но "нерадзурри" имеют матч в запасе.

В следующем туре римляне 9 февраля на выезде сразятся с "Венецией", а команда Антонио Конте в тот же день примет "Удинезе".

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