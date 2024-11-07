"Рома" с Довбиком не сумела обыграть "Юнион" в Лиге Европы

Украинский бомбардир вышел на поле во втором тайме.

Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сыграла вничью с бельгийским "Юнионом" в матче 4-го тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок в Брюсселе завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния римляне открыли счет – на 62-й минуте точный удар нанес Джанлука Манчини.

Однако удержать победу подопечные Ивана Юрича не смогли. На 77-й минуте за хозяев забил Кевин Макаллистер, чем принес бельгийскому клубу ничью.

Довбик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 55-й минуте, заменив Эльдора Шомуродова. Результативными действиями украинец не отличился.

После этого поединка "Рома" (5 очков) занимает 16-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Юнион" (2 балла) идет на 30-й строчке.

В следующем туре "Рома" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом", а "Юнион" в гостях встретится с "Твенте". Матчи состоятся 28 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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