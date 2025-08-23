ТСН в социальных сетях

"Рома" с Довбиком обыграла "Болонью" в стартовом туре Серии A

Украинский форвард вышел на поле на 74-й минуте.

Максим Приходько
"Рома" – "Болонья"

"Рома" – "Болонья" / © Associated Press

"Рома" дома обыграла "Болонью" в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0.

Автором единственного результативного удара в этом противостоянии стал бразилец Уэсли Франса, который забил на 53-й минуте.

Украинский форвард римлян Артем Довбик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 74-й минуте, заменив ирландского нападающего Эвана Фергюсона.

Обзор матча "Рома" – "Болонья"

Будет добавлен в скором времени.

В следующем туре итальянского чемпионата "Рома" в гостях сыграет с "Пизой", а "Болонья" будет принимать "Комо". Оба матча состоятся 30 августа.

