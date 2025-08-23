- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
"Рома" с Довбиком обыграла "Болонью" в стартовом туре Серии A
Украинский форвард вышел на поле на 74-й минуте.
"Рома" дома обыграла "Болонью" в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0.
Автором единственного результативного удара в этом противостоянии стал бразилец Уэсли Франса, который забил на 53-й минуте.
Украинский форвард римлян Артем Довбик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 74-й минуте, заменив ирландского нападающего Эвана Фергюсона.
Обзор матча "Рома" – "Болонья"
Будет добавлен в скором времени.
В следующем туре итальянского чемпионата "Рома" в гостях сыграет с "Пизой", а "Болонья" будет принимать "Комо". Оба матча состоятся 30 августа.