"Рома" с Довбиком одержала победу и поравнялась с лидером Серии А

"Рома" на выезде победа "Сассуоло" в матче 8-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Мапей" в городе Реджо-Эмилия завершился со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол "волки" забили на 16-й минуте – точным ударом отличился Пауло Дибала.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на замену на 50-й минуте, сменив на поле Леона Бейли.

Обзор матча "Сассуоло" – "Рома"

После этой победы "Рома" (18 баллов) вышла на второе место в Серии А, сравнявшись по очкам с "Наполи", который лидирует. "Сассуоло" 10 пунктов идет на 12-й позиции.

В следующем туре Серии А команда Джан Пьеро Гасперини 29 октября примет "Парму", а "Сассуоло" днем позже на выезде будет противостоять "Кальяри".