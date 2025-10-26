- Дата публикации
"Рома" с Довбиком одержала победу и поравнялась с лидером Серии А
"Волки" минимально обыграли "Сассуоло".
"Рома" на выезде победа "Сассуоло" в матче 8-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Мапей" в городе Реджо-Эмилия завершился со счетом 0:1.
Единственный и победный гол "волки" забили на 16-й минуте – точным ударом отличился Пауло Дибала.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на замену на 50-й минуте, сменив на поле Леона Бейли.
Обзор матча "Сассуоло" – "Рома"
После этой победы "Рома" (18 баллов) вышла на второе место в Серии А, сравнявшись по очкам с "Наполи", который лидирует. "Сассуоло" 10 пунктов идет на 12-й позиции.
В следующем туре Серии А команда Джан Пьеро Гасперини 29 октября примет "Парму", а "Сассуоло" днем позже на выезде будет противостоять "Кальяри".