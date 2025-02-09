"Рома" с Довбиком одолела аутсайдера и продлила свою беспроигрышную серию в Серии А (видео)

Команда Клаудио Раньери не проиграла ни одного из восьми последних поединков в чемпионате Италии.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях обыграла "Венецию" в матче 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Пьерлуиджи Пенцо" в Венеции завершилась со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол в этом поединке римляне забили на 57-й минуте, когда пенальти реализовал аргетнинский нападающий Пауло Дибала.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вышел в стартовом составе "волков" и провел на поле почти весь матч, его заменили на 90+2-й минуте. В этом сезоне 27-летний украинец отличился 8 голами и 2 ассистами в чемпионате Италии.

Обзор матча "Венеция" – "Рома"

После этой победы "Рома" (34 очка) занимает 9-е место в таблице Серии А. Команда Клаудио Раньери не проиграла ни одного из восьми последних поединков в чемпионате Италии. "Венеция" (16 баллов) идет в зоне вылета, на 19-й позиции.

В следующем туре римляне 16 февраля в гостях встретятся с "Пармой". Днем позже "Венеция" на выезде сразится с "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Отметим, что свой следующий матч "Рома" проведет 13 февраля на выезде с "Порту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок команды сыграют 20 февраля в Риме.

Ранее сообщалось, что "Рома" с голом Довбика проиграла "Милану" и вылетела из Кубка Италии.

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