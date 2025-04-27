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"Рома" с Довбиком одолела "Интер" и продлила свою мегасерию в чемпионате Италии (видео)
Римляне поднялись в зону еврокубков.
"Рома" на выезде обыграла "Интер" в центральном матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в этом поединке "волки" забили на 22-й минуте, когда Матиас Суле нанес результативный удар после передачи Эльдора Шомуродова.
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, после чего его сменил Стефан Эль-Шаарави.
В этом сезоне в активе Довбика 11 голов и 2 ассиста в чемпионате Италии Всего в нынешней кампании 27-летний украинец отличился 16 мячами на клубном уровне. Кроме 11 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.
Обзор матча "Интер" – "Рома"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Рома" продлила свою фантастическую беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает уже восемнадцать матчей подряд в чемпионате Италии.
После этой победы римляне с 60 очками поднялись на пятое место в Серии А. "Интер" (71 балл) делит с "Наполи" первую-вторую строчку, но неаполитанцы имеют матч в запасе.
В следующем туре команда Довбика 4 мая примет "Фиорентину", а "нерадзурри" днем ранее дома сразятся с "Вероной".