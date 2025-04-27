"Рома" с Довбиком одолела "Интер" и продлила свою мегасерию в чемпионате Италии (видео)

Артем Довбик, "Интер" – "Рома" / © Associated Press

Реклама

"Рома" на выезде обыграла "Интер" в центральном матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом поединке "волки" забили на 22-й минуте, когда Матиас Суле нанес результативный удар после передачи Эльдора Шомуродова.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, после чего его сменил Стефан Эль-Шаарави.

Реклама

В этом сезоне в активе Довбика 11 голов и 2 ассиста в чемпионате Италии Всего в нынешней кампании 27-летний украинец отличился 16 мячами на клубном уровне. Кроме 11 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.

Обзор матча "Интер" – "Рома"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Рома" продлила свою фантастическую беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает уже восемнадцать матчей подряд в чемпионате Италии.

После этой победы римляне с 60 очками поднялись на пятое место в Серии А. "Интер" (71 балл) делит с "Наполи" первую-вторую строчку, но неаполитанцы имеют матч в запасе.

В следующем туре команда Довбика 4 мая примет "Фиорентину", а "нерадзурри" днем ранее дома сразятся с "Вероной".