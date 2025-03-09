"Рома" с Довбиком одолела клуб другого украинца и продлила свою беспроигрышную серию в Серии А (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде обыграла "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко в матче 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи завершилась со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол в этом поединке "волки" забили уже на первой минуте. Автором результативного удара стал аргентинец Матиас Суле.

Довбик и Коваленко начали матч на скамейках для запасных своих клубов. Артем вышел на замену на 72-й минуте, а Виктор появился на поле на 67-й минуте.

Обзор матча "Эмполи" – "Рома"

Таким образом, "Рома" продлила свою продолжительную беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проиграла ни одного из последних двенадцати матчей в чемпионате Италии.

После этой победы римляне с 46 очками поднялись на 7-е место в таблице Серии А. От зоны еврокубов и "Болоньи", которая идет шестой, "волки" отстают на 4 балла.

"Эмполи" (22 пункта) находится в зоне вылета – на 18-й позиции. От 17-го места, позволяющего сохранить прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон, команду Коваленко отделяют 2 балла.

В следующем туре "Рома" 16 марта примет "Кальяри", а "Эмполи" днем ранее в гостях встретится с "Торино".

Перед этим команду Довбика в четверг, 13 марта, ждет выездной ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" Бильбао. Первая игра завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Довбик вошел в символическую сборную 27-го тура Серии А.

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