"Рома" с Довбиком победила и продлила свою суперсерию в чемпионате Италии (видео)

Артем Довбик, "Рома"

Реклама

"Рома" на своем поле обыграла "Верону" в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом поединке "волки" забили уже в его дебюте. На 4-й минуте Эльдор Шомуродов нанес точный удар после передачи Матиаса Суле.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вышел на замену на 70-й минуте, но результативными действиями не отличился.

Реклама

В этом сезоне в активе Довбика 11 голов и 2 ассиста в чемпионате Италии Всего в нынешней кампании 27-летний украинец отличился 16 мячами на клубном уровне. Кроме 11 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.

Обзор матча "Рома" – "Верона"

Таким образом, "Рома" продлила свою потрясающую беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает уже семнадцать матчей подряд в чемпионате Италии.

После этой победы римляне с 57 очками поднялись на шестое место в Серии А. "Верона" имеет 32 балла и располагается на 14-й позиции.

В следующем туре команда Довбика 26 апреля на выезде сыграет с "Интером", а "Верона" 28 апреля примет "Кальяри".

Ранее сообщалось, что Довбика признали лучшим игроком Серии А по итогам марта.