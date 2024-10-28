"Рома" с Довбиком после победы над "Динамо" потерпела сокрушительное поражение в чемпионате Италии (видео)

"Волки" с украинцем в составе были разгромлены "фиалками".

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде разгромно проиграла "Фиорентине" в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции завершился со счетом 5:1 .

"Фиалки" открыли счет уже на 9-й минуте усилиями Мойзе Кина, после чего на 17-й минуте преимущество хозяев удвоил Лукас Бельтран, реализовав пенальти.

На 39-й минуте римляне сократили отставание – отличился Куадио Коне. Но уже через две минуты Кин оформил дубль и вернул хозяевам поля гандикап в два мяча.

После перерыва "Фиорентина" довела дело до разгрома – на 52-й минуте забил Эдоардо Бове.

На 65-й минуте "Рома" еще и осталась в меньшинстве – две желтые карточки и удаление в течение пяти минут умудрился заработать Марио Эрмосо.

Окончательный счет в матче был установлен на 71-й минуте – автогол в дебютной игре за римский клуб занес в свой пассив опытный Матс Хуммельс.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "волков" и провел на поле весь поединок. Голевыми действиями украинец отличиться не смог.

Обзор матча "Фиорентина" – "Рома"

После этого поражения "Рома" (10 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" (16 баллов) поднялась на четвертую строчку.

В следующем туре чемпионата Италии римляне 31 октября примут "Торино", а "фиалки" в тот же день сыграют в гостях против "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Напомним, посреди недели гол Довбика принес "Роме" домашнюю победу над киевским "Динамо" в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.

Читайте также:

Восемь голов на двоих: "Интер" и "Ювентус" не определили сильнейшего в безумном триллере Серии А (видео)

"Арсенал" без Зинченко не удержал победу над "Ливерпулем" в результативном матче АПЛ (видео)

"Динамо" в большинстве вырвало ничью против "Шахтера" в напряженном матче УПЛ (видео)