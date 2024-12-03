"Рома" с Довбиком потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате Италии (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика уступила "Аталанте" в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:2 .

Оба гола "бергамаски" забили во втором тайме. На 69-й минуте счет открыл Мартен де Рон. На 89-й минуте гости окончательно сняли вопрос о победителе встречи – отличился Николо Дзаньоло.

Подопечные Клаудио Раньери ответить хотя бы одним голом не сумели.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "волков" и провел на поле 62 минуты, после чего его заменил Эльдор Шомуродов. Для Артема этот матч стал 18-м за римский клуб во всех турнирах в этом сезоне.

Обзор матча "Рома" – "Аталанта"

Таким образом, "Рома" потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате Италии. Ранее римляне проиграли "Вероне" (2:3), "Болонье" (2:3) и "Наполи" (0:1).

"Рома" (13 очков) занимает 15-е место в Серии А. "Аталанта" (31 балл) поднялась на вторую позицию и отстает от лидера чемпионата "Наполи" лишь на один зачетный пункт.

В следующем туре чемпионата Италии команда Довбика 7 декабря примет "Лечче", а "Богиня" днем ранее дома встретится с "Миланом".

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