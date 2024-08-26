"Рома" с Довбиком потерпела сенсационное поражение в матче чемпионата Италии (видео)

Подопечные Даниэле Де Росси не сумели победить во втором поединке подряд на старте нового сезона.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле неожиданно проиграла "Эмполи" в матче 2-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счётом 1:2 .

Гости вышли вперед в конце первого тайма. Эммануэль Гьяси нанес результативный удар после скидки от Лоренцо Коломбо.

На 61-й минуте "Эмполи" удвоил свое преимущество в счете – Коломбо реализовал пенальти.

На 80-й минуте римляне сократили отставание – голом отличился Эльдор Шомуродов, который за три минуты до этого вышел на замену. Однако спастись от поражения подопечным Даниэле Де Росси не удалось.

Довбик вышел в стартовом составе "Ромы" и провел на поле весь матч. Это был второй поединок украинца за новый клуб. В первом туре Серии А он дебютировал за "волков" в выездной игре против "Кальяри" (0:0).

Обзор матча "Рома" – "Эмполи"

После двух туров римский клуб с одним очком в своем активе занимает 15-е место в чемпионате Италии. "Эмполи" с 4 баллами поднялся на шестую позицию.

В третьем туре Серии А "Рома" 1 сентября на выезде сразится с "Ювентусом", а "Эмполи" 31 августа в гостях сыграет против "Болоньи".

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