"Рома" с Довбиком разгромила "Брагу" и приблизилась к плей-офф Лиги Европы (видео)

Артем провел на поле весь второй тайм.

Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика дома одержала разгромную победу над португальской "Брагой" в матче шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:0 .

"Волки" открыли счет на 11-й минуте встречи – голом отличился Лоренцо Пеллегрини.

Во втором тайме подопечные Клаудио Раньери увеличили свое преимущество – на 47-й минуте точный удар нанес Сауд Абдулхамид.

На 68-й минуте португальская команда осталась в меньшинстве – вратарь Матеус получил красную карточку за то, что сыграл руками за пределами собственной штрафной.

На 90+1-й минуте римляне довели дело до разгрома – третий мяч в ворота гостей отправил Марио Эрмосо.

Довбик начал матч на скамейке для запасных и провел на поле весь второй тайм. Украинец заменил после первой половины поединка Пауло Дибалу.

Обзор матча "Рома" – "Брага"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Рома" (9 очков) поднялась на 12-й место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, увеличив свои шансы на выход в плей-офф. "Брага" (7 баллов) опустилась на 23-ю строчку.

В следующем туре второго по рангу евротурнира римляне на выезде сразятся с нидерландским "АЗ Алмаром", а португальский клуб будет гостить у бельгийского "Юниона". Оба матча состоятся 23 января.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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