"Рома" с Довбиком сыграла вничью против "Порту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (видео)

Римляне доигрывали поединок в меньшинстве.
"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сыграла вничью с "Порту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Драгау" в городе Порту завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм остался за итальянским клубом. На 45+5-й минуте счет в поединке открыл Зеки Челик, нанеся точный удар после того, как за мяч в центре штрафной площадки поборолся Довбик.
Во втором тайме португальская команда отыгралась – на 67-й минуте отличился Франсишку Моура.
Отметим, что римляне доигрывали поединок в меньшинстве. На 73-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Брайан Кристанте.
Довбик вышел в стартовом составе "Ромы" и провел на поле 75 минут, после чего его заменил Леандро Паредес.
Обзор матча "Порту" – "Рома"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный поединок между "Ромой" и "Порту" состоится через неделю, 20 февраля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в 1/8 финала.
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 21 февраля.
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