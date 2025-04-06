"Рома" с Довбиком сыграла вничью против "Ювентуса", продлив свою серию без поражений в Серии А (видео)

Артем Довбик, "Рома" – "Ювентус" / © Associated Press

Реклама

"Рома" украинского форварда Артема Довбика дома сыграла вничью с "Ювентусом" в матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм выиграла "Старая синьора" – на 40-й минуте туринцев вывел вперед Мануэль Локателли.

На старте второй половины встречи "волки" отыгрались - на 49-й минуте гол забил Эльдор Шомуродов, который вышел на замену сразу после перерыва.

Реклама

Довбик вышел на поле в стартовом составе римского клуба и был заменен на 85-й минуте. Результативными действиями 27-летний украинец не отличился.

В этом сезоне в активе Довбика 11 голов и 2 ассиста в чемпионате Италии. Всего в нынешней кампании он отличился 16 мячами на клубном уровне. Кроме 11 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.

Обзор матча "Рома" – "Ювентус"

Таким образом, "Рома" продлила свою беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает пятнадцать матчей подряд в чемпионате Италии. А вот победная серия "волков", которая насчитывала семь поединков, прервалась.

После этого матча римляне с 53 очками занимают седьмое место в таблице Серии А. Туринцы с 56 баллами располагаются на пятой позиции.

В следующем туре Серии А команда Довбика 13 апреля в римском дерби сойдется с "Лацио", а подопечные Игоря Тудора днем ранее примут "Лечче".