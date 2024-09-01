"Рома" с Довбиком сыграла вничью против "Ювентуса" в центральном матче 3-го тура Серии А (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сыграла вничью с "Ювентусом" в центральном матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок в Турине завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи команды создали мало голевых моментов, так и не сумев порадовать болельщиков забитыми голами.

Довбик вышел в стартовом составе римлян и отыграл 82 минуты, после чего его заменил Эльдор Шомуродов.

Для 27-летнего украинца этот матч стал третьим в составе "Ромы" после перехода из испанской "Жироны". Пока что Артему не удалось отличиться ни одним результативным действием в футболке своего нового клуба.

Обзор матча "Ювентус" – "Рома"

После этого поединка "Ювентус" (7 очков) занимает второе место в Серии А. "Рома" с 2 баллами идет на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А, после международной паузы, подопечные Тьяго Мотты 15 сентября на выезде сыграют против "Эмполи", а команда Даниэле Де Росси в тот же день в гостях сразится с "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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