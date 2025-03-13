"Рома" с Довбиком в меньшинстве проиграла "Атлетику" и вылетела из Лиги Европы (видео)

Испанский клуб взял реванш у "волков" за поражение в первом поединке и вышел в четвертьфинал.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика проиграла "Атлетику" Бильбао в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершилась со счетом 3:1 .

В первом поединке, который состоялся неделю назад на "Стадио Олимпико" в Риме, итальянская команда победила басков (2:1).

Однако уже на 11-й минуте второго матча подопечные Клаудио Раньери остались в меньшинстве – удален с поля был защитник Матс Хуммельс, который получил прямую красную карточку.

В конце первого тайма испанский клуб вышел вперед в поединке – счет в двухматчевом противостоянии сравнял Нико Уильямс.

Во втором тайме команда Эрнесто Вальверде забила во второй раз – на 68-й минуте голом отличился Юри Берчиче. На 82-й минуте Нико Уильямс отправил третий мяч в ворота "волков", оформив дубль.

Римляне на 90+2-й минуте сократили отставание – пенальти реализовал Леандро Паредес, но от вылета из турнира это их не спасло.

Довбик вышел на матч в стартовом составе и провел на поле 53 минуты, после чего его заменил Матиас Суле.

Таким образом, "Атлетик" одолел "Рому" со счетом 4:3 по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сразится с триумфатором противостояния "Фенербахче" (Турция) – "Рейнджерс" (Шотландия).

Обзор матча "Атлетик" – "Рома"

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