"Рома" с голом Довбика проиграла "Милану" и вылетела из Кубка Италии (видео)

Забитый мяч украинца не помог "волкам" пробиться в полуфинал турнира.

"Милан" одержал победу над "Ромой" в матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 3:1 .

Первый тайм остался за "россонери". Дубль оформил Темми Абрахам, отличившись на 16-й и 42-й минутах. Оба раза ему ассистировал Тео Эрнандес.

Сразу после перерыва на поле вышел украинский нападающий римского клуба Артем Довбик, который начал этот матч на скамейке для запасных. На 54-й минуте наш соотечественник забил гол и помог своей команде сократить отставание в счете.

Однако камбэка не произошло. На 72-й минуте новичок хозяев Жоау Фелиш отправил третий мяч в ворота "волков", установив окончательный счет игры.

Обзор матча "Милан" – "Рома"

Таким образом, "Рома" вылетела из Кубка Италии, а "Милан" вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Интер" – "Лацио".

В другом полуфинале турнира "Болонья", которая в 1/4 финала одолела "Аталанту" (1:0), сразится с триумфатором противостояния "Ювентус" – "Эмполи".

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