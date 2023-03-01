"Рома" с удалением Моуринью проиграла аутсайдеру Серии А, "Ювентус" создал мощный камбэк (видео)

Поединками с участием римлян и туринцев завершился очередной тур чемпионата Италии по футболу.

В заключительных матчах 24-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде сенсационно проиграла "Кремонезе" ( 2:1 ), а "Ювентус" дома победил "Торино" ( 4:2 ).

На 17-й минуте "Кремонезе" повел в счете усилиями Франка Тсаджу. На 46-й минуте красную карточку за пределами поля получил главный тренер римлян Жозе Моуринью.

На 71-й минуте "волки" отыгрались благодаря голу Леонардо Спинаццолы. Однако хозяева сенсационно вырвали победу – на 83-й минуте пенальти реализовал Даниэль Чофани.

Обзор матча

"Рома" (44 очка) осталась на пятом месте в Серии А. "Кремонезе" (12 баллов) одержал первую победу в сезоне и поднялся на 19-ю позицию.

В следующем туре подопечные Моуринью 5 марта примут "Ювентус". Днем позже "Кремонезе" на выезде сыграет против "Сассуоло".

В туринском дерби, закрывавшем отчетный тур итальянского чемпионата, "Ювентус" пропустил первым – уже на 2-й минуте отличился Янн Карамо. На 16-й минуте счет сравнял Хуан Куадрадо, однако на 43-й минуте Антонио Санабрия снова вывел "быков" вперед.

Однако "бьянконери" сумели совершить яркий камбэк. Перед свистком на перерыв паритет в матче восстановил Данилу, а во втором тайме ворота гостей поразили Бремер и Адриан Рабьо.

Отметим, что в середине второго тайма на замену вышел восстановившийся после серьезной травмы французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба. Это было его первое с апреля 2022 года появление на поле в официальном матче.

Обзор матча

"Ювентус" (35 очков) поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Торино" (31 балл) занимает девятую строчку.

В следующем туре "Старая синьора" 5 марта на выезде сыграет с "Ромой". Днем позже "быки" будут принимать "Болонью".

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