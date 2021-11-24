Рома — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Луганчан ждет сверхответственная дуэль.
В четверг, 25 ноября, луганская "Заря" проведет выездной поединок 5-го тура групповой стадии Лиги конференций против римской "Ромы".
Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток от главного арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Рома — Заря
На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Рома — Заря
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является итальянский клуб. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничья – 7,50. Победа луганчан – 15,00.
- После четырех туров в активе подопечных Виктора Скрипника шесть баллов и третье место в турнирной таблице. Для того чтобы у "Зари" остались шансы на продолжение борьбы, нужно не проиграть римлянам и надеяться, что лидер группы "Буде-Глимт" (Норвегия) не выиграет у болгарского ЦСКА;
- "Рома" имеет семь очков и идет второй;
- В первой дуэли между "Зарей" и "Ромой", которая состоялась 30 сентября в Запорожье, сильнее была итальянская команда (3:0);
- Поединки заключительного шестого тура в квартете C запланированы на 9 декабря: ЦСКА София – "Рома", "Заря" – "Буде-Глимт".
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.