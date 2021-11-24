Рома — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Рома — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Луганчан ждет сверхответственная дуэль.

В четверг, 25 ноября , луганская "Заря" проведет выездной поединок 5-го тура групповой стадии Лиги конференций против римской "Ромы".

Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток от главного арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Рома — Заря

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Рома — Заря

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является итальянский клуб. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничья – 7,50. Победа луганчан – 15,00.