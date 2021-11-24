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Рома — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

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Рома — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

ФК Заря

Луганчан ждет сверхответственная дуэль.

В четверг, 25 ноября, луганская "Заря" проведет выездной поединок 5-го тура групповой стадии Лиги конференций против римской "Ромы".

Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток от главного арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Рома — Заря

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Рома — Заря

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является итальянский клуб. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничья – 7,50. Победа луганчан – 15,00.

  • После четырех туров в активе подопечных Виктора Скрипника шесть баллов и третье место в турнирной таблице. Для того чтобы у "Зари" остались шансы на продолжение борьбы, нужно не проиграть римлянам и надеяться, что лидер группы "Буде-Глимт" (Норвегия) не выиграет у болгарского ЦСКА;
  • "Рома" имеет семь очков и идет второй;
  • В первой дуэли между "Зарей" и "Ромой", которая состоялась 30 сентября в Запорожье, сильнее была итальянская команда (3:0);
  • Поединки заключительного шестого тура в квартете C запланированы на 9 декабря: ЦСКА София – "Рома", "Заря" – "Буде-Глимт".
  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.
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