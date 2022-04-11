Роман Зозуля: любовь - это когда жена покупает дроны для наших защитников, а сын готов пожертвовать свои рации

Роман Зозуля: любовь - это когда жена покупает дроны для наших защитников, а сын готов пожертвовать свои рации

Футболист передал очередную партию помощи украинским военным.

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает активно помогать украинской армии во время войны с российскими захватчиками.

Футболист выложил трогательный пост на своей странице в Facebook, где расписал, что для него означает любовь в условиях войны.

Любовь - это... когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это... когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает.

Любовь - это... когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и две машины скорых, до конца упакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов.

Любовь - это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей. Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Ибо каждый делает свое дело с любовью", - написал Зозуля.

Любовь – это… когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь -... Опубликовано Романом Зозулей Воскресенье, 10 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что Зозуля совместно с эксочельщиком Минздрава Максимом Степановым передал бойцам ВСУ на передовую тысячу аптечек.

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