Романчук получил для Украины первое "серебро" на Олимпиаде-2020 в Токио

Пловец принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду.
Украинец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль в финальном заплыве 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Об этом сообщает НОК Украины.
Отмечается, что 24-летний спортсмен в воскресенье, 1 августа, финишировал со вторым временем 14.40,66 и принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду.
Первым в соревновании финишировал американец Роберт Финке (14.39,65), а "бронзу" получил немец Флориан Веллброк (14.40,91).
Еще один украинский пловец Сергей Фролов, который вместе с Романчуком квалифицировался в финал, преодолел 1500 метров за 15.04,26 и финишировал восьмым.
Между тем президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, который болел на трибунах Олимпийского центра водных видов спорта за наших атлетов вместе с бронзовым призером Игр-2020 Элиной Свитолиной, поздравил вице-чемпиона Токио с очередным достижением и пожелал успешно идти к своей цели.
Отметим, что в квалификации на 800-метровке вольным стилем Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим. По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
О том, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 1 августа, читайте в материале ТСН Проспорт по ссылке.