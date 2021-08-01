Романчук получил для Украины первое "серебро" на Олимпиаде-2020 в Токио

Романчук получил для Украины первое "серебро" на Олимпиаде-2020 в Токио

Пловец принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду.

Украинец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль в финальном заплыве 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Об этом сообщает НОК Украины.

Отмечается, что 24-летний спортсмен в воскресенье, 1 августа, финишировал со вторым временем 14.40,66 и принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду.

Первым в соревновании финишировал американец Роберт Финке (14.39,65), а "бронзу" получил немец Флориан Веллброк (14.40,91).

Еще один украинский пловец Сергей Фролов, который вместе с Романчуком квалифицировался в финал, преодолел 1500 метров за 15.04,26 и финишировал восьмым.

Между тем президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, который болел на трибунах Олимпийского центра водных видов спорта за наших атлетов вместе с бронзовым призером Игр-2020 Элиной Свитолиной, поздравил вице-чемпиона Токио с очередным достижением и пожелал успешно идти к своей цели.

Отметим, что в квалификации на 800-метровке вольным стилем Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим. По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

О том, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 1 августа, читайте в материале ТСН Проспорт по ссылке.

Надежды на олимпийские медали: пловец Михаил Романчук выиграл квалификацию на новую дистанцию

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