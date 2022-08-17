Романчук с национальным рекордом принес Украине первое "золото" в плавании на Чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта

Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию в бассейне Михаил Романчук стал победителем в заплыве на 1 500 метров свободным стилем на продолжающемся в Риме континентальном первенстве.

Отметим, что перед этим украинец сенсационно оказался вне пьедестала на дистанции 800 метров, заняв четвертое место. Так что заплыв на 1,5 км имел для Романчука огромное значение.

Украинец первую треть дистанции держался вторым за итальянцем Грегорио Пальтриньери. В дальнейшем Михаил вышел вперед, а наконец увеличил преимущество над соперником. Романчук опередил "серебряного" призера Пальтриньери более чем на три секунды, а "бронзового" Дамьена Жоли из Франции – почти на 15 секунд.

Интересно, что в финал на 1 500 метров Романчук квалифицировался с лучшим временем, которое лишь подтвердил в решающем заплыве. К соревнованиям украинский пловец подходил в статусе действующего чемпиона Европы, который успешно защитил. Романчук преодолел дистанцию со временем 14:36:10.

Фото: Associated Press

Призеры заплыва на 1 500 метров:

Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10 Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79 Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86

Добавим, что такой победный результат позволил Романчуку побить собственный национальный рекорд. В общем, это первая медаль Украины по плаванию на ЧЕ-2022 по водным видам спорта в столице Италии.

Впереди Михаила еще квалификационный заплыв на 400 метров свободным стилем, который состоится 17 августа. Если украинцу удастся отобраться, то 18 августа сразится за награды в финале. В общем, для украинской команды это одиннадцатая награда на турнире. Две медали завоевали прыгуны в воду, восемь наград Украина завоевала в артистическом плавании.

Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 21 августа.

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