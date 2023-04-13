Романчук выборол для Украины первую лицензию на Олимпиаду-2024 в плавании

Михаил выполнил норматив на новой для себя дистанции.

Украинец Михаил Романчук завоевал для нашей страны первую лицензию на Олимпийские игры-2024 в плавании.

На соревнованиях Stockholm Open в столице Швеции он преодолел дистанцию в 400 метров вольным стилем за 3:46,66.

Этого результата оказалось достаточно, чтобы выполнить олимпийский норматив (3:46,78). На финише Романчук показал лишь четвертый результат, но все равно смог превзойти норматив на 0,12 секунды.

Это первая лицензия Украины в плавании на Олимпиаду-2024. Стоит отметить, что Михаил впервые отобрался на Олимпиаду именно на дистанции 400 метров вольным стилем.

На Олимпийских играх-2020 в Токио он выиграл "бронзу" 800-метровке вольным стилем и "серебро" на дистанции 1500 метров.

Добавим, что 17-летний украинский пловец Александр Желтяков также завоевал лицензию на ОИ-2024 в Париже. Он выполнил норматив на дистанции 200 метров на спине, показав время 1:57,18.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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