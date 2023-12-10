Романчук выиграл для Украины вторую медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал вторую медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде. 27-летний спортсмен выиграл "бронзу" в финальном заплыве в заплыве вольным стилем на 800 метров.

Романчук финишировал третьим, показав результат 7:31:20 минуты. "Серебро" выборол француз Дэвид Обри со временем 7:30.32, а победителем стал ирландец Дэниел Виффен с новым мировым рекордом – 7:20.46.

Чемпионат Европы-2023 по плаванию на короткой воде

Вольный стиль, 800 м, мужчины

1. Дэниел Виффен (Ирландия) 7:20.46 мин (мировой рекорд)

2. Дэвид Обри Обри (Франция) 7:30.32 (+9.86)

3. Михаил Романчук (Украина) 7:31.20 (+10.74)

Для Романчука это уже вторая медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде, который проходил в румынском Отопене. Ранее он завоевал "бронзу" на дистанции 1500 м вольным стилем.

Для Михаила это третья в карьере медаль на ЧЕ на короткой воде. Свою первую награду подобных соревнований он завоевал в 2017 году – "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Напомним, Романчук – двукратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию. На Играх в Токио он завоевал "бронзу" на 800-метровке вольным стилем и "серебро" в аналогичной дисциплине на дистанции 1500 метров.

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