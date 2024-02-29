Роналду дисквалифицировали за непристойный жест в адрес фанатов в Саудовской Аравии

Португалец пропустит один матч и должен заплатить штраф.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) дисквалифицировал на один матч форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду за непристойный жест после поединка 21-го тура местного чемпионата с "Аль-Шабабом".

Об этом сообщает Associated Press.

39-летний португалец после финального свистка потянулся к своим гениталиям, продемонстрировав фанатам соперника неприличный жест.

Таким образом, Роналду ответил болельщикам "Аль-Шабаба", которые на трибунах начали его провоцировать, скандируя имя извечного конкурента Криштиану – аргентинского форварда Лионеля Месси.

Кроме того, звездного футболиста оштрафовали на 20 тысяч саудовских реалов (5333 доллара).

В этом сезоне на счету Роналду 28 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и сделал 10 ассистов.

Сейчас "Аль-Наср" занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидера "Аль-Хиляля" на 7 очков.

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