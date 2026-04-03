Роналду дублем принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду / x.com/AlNassrFC_EN

Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился дублем в домашнем для его команды матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Наджмы".

41-летний португалец вышел в стартовом составе "Аль-Насра", восстановившись после травмы, которую получил в конце февраля.

На 56-й минуте поединка Роналду реализовал пенальти при счете 2:2, выведя свой клуб вперед. На 73-й минуте Криштиану оформил дубль, забив уже с игры.

Для Роналду эти голы стали 966-м и 967-м в карьере. Португалец продолжает приближаться к своей цели — отметки в тысячу забитых мячей.

В этом сезоне Криштиану забил 23 гола и сделал два ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. В бомбардирской гонке турнира его опережают только Айвен Тони из "Аль-Ахли" (25 мячей) и Хулиан Киньонес из "Аль-Кадисии" (24).

Поединок завершился победой "Аль-Насра" со счетом 5:2. Роналду провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.

Кроме Криштиану, ворота "Аль-Наджмы" также поразили Абдулла Аль-Хамдан и экс-форвард "Ливерпуля" Садио Мане, который оформил дубль.

После этой победы Аль-Наср (70 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Жорже Жезуса увеличили до 6 баллов отрыв от ближайшего преследователя — "Аль-Хиляля", у которого еще есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем испанского футбольного клуба.