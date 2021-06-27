Роналду едет домой: сборная Бельгии в матче фаворитов выбила Португалию с Евро-2020

Все в игре решил один гол.
Сборная Бельгии обыграла национальную команду Португалии в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча на стадионе "Эстадио де-ла-Картуха" в Севилье завершилась со счетом 1:0.
Первый тайм получился очень осторожным в исполнении обеих команд. Поэтому гол Торгана Азара оказался несколько неожиданным. На 42-й минуте вингеру бельгийцев удался прекрасный удар из-за штрафной площади в дальний угол ворот соперников.
После перерыва португальцы добавили в агрессии и прижали "красных дьяволов", однако те стойко держали оборону. Тем не менее, свои моменты Криштиану Роналду и Ко таки имели.
Самый реальный шанс сравнять счет был у Рафаэля Геррейру, однако ему немного не повезло: его удар метров с 18 пришелся в штангу.
В заключительные минуты встречи сборная Португалии устроила настоящий штурм, однако бельгийцы смогли выстоять, выбив действующего чемпиона континента с турнира.
- В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Италией.
- Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.