Роналду едет домой: сборная Бельгии в матче фаворитов выбила Португалию с Евро-2020

Роналду едет домой: сборная Бельгии в матче фаворитов выбила Португалию с Евро-2020

Все в игре решил один гол.

Сборная Бельгии обыграла национальную команду Португалии в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча на стадионе "Эстадио де-ла-Картуха" в Севилье завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм получился очень осторожным в исполнении обеих команд. Поэтому гол Торгана Азара оказался несколько неожиданным. На 42-й минуте вингеру бельгийцев удался прекрасный удар из-за штрафной площади в дальний угол ворот соперников.

Associated Press

После перерыва португальцы добавили в агрессии и прижали "красных дьяволов", однако те стойко держали оборону. Тем не менее, свои моменты Криштиану Роналду и Ко таки имели.

Самый реальный шанс сравнять счет был у Рафаэля Геррейру, однако ему немного не повезло: его удар метров с 18 пришелся в штангу.

Associated Press

В заключительные минуты встречи сборная Португалии устроила настоящий штурм, однако бельгийцы смогли выстоять, выбив действующего чемпиона континента с турнира.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Италией.

Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

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