Роналду едет домой: сборная Марокко сенсационно выбила Португалию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко победила команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе закончился со счетом 1:0 .

Первый тайм неожиданно остался за африканцами. Марокканцы открыли счет перед перерывом – на 42-й минуте Юссеф Энн Несири выпрыгнул выше всех после навеса с левого фланга и с близкого расстояния ударом головой переправил мяч в ворота.

Подопечные Фернанду Сантуша могли сразу восстановить паритет – Бруну Фернандеш с правого фланга попал в верхний каркас ворот.

Во втором тайме португальцы большими силами пошли в атаку. На 64-й минуте у Бруна Фернандеш имел классный момент, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел над перекладиной.

На 82-й минуте воротам марокканцев угрожал Жоау Фелиш. Он обыгрался с вышедшим на замену в начале второго тайма Криштиану Роналду и пробил с предела штрафной площадки. Но африканцев спас голкипер Ясин Буну, который совершил роскошный сейв и вытащил мяч из-под перекладины.

На 90+3 минуте сборная Португалии получила численное преимущество. Валид Шеддира за две минуты заработал две желтые карточки и оставил свою национальную команду вдесятером.

Однако Роналду и Ко так и не удалось спастись от поражения. Португальцы сенсационно покидают Мундиаль, а марокканцы стали первой в истории африканской сборной, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира по футболу.

В полуфинале сборная Марокко встретится с триумфатором поединка Англия – Франция, который состоится 10 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

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